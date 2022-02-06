العراق.. القبض على أحد المشتبه بهم في استهداف مطار بغداد

أعلن قائد عمليات بغداد أحمد سليم، اليوم الأحد، إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في استهداف مطار العاصمة العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عنه قوله: "بالتعاون مع قيادات العمليات المجاورة لبغداد وبالتحديد مع ديالى والأجهزة الاستخبارية الموجودة هناك، تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم أثناء محاولته الهروب إلى خارج بغداد وديالى".

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وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال إن الجماعات التي هاجمت مطار بغداد الأسبوع الماضي أصبحت تعمل وفق "منطق الإرهاب"، وتستخدم نفس أدوات الجماعات المسلحة وأفعالها.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن الكاظمي تأكيده خلال جلسة للحكومة على أن "جميع المتورطين سيتم اعتقالهم ومحاسبتهم دون استثناء، ولن تتمكن أي جهة مهما كانت من حماية المجرمين أو تهريبهم".

وأضاف "لا نسمح لأي جهة أو شخص أن تسول له نفسه بأن يضر بسمعة العراق بهذه الطريقة العشوائية والفوضوية"، مشددا على أنه يجب على القوى السياسية كلها وبمختلف توجهاتها أن توحد كلمتها وأفعالها ضد هذه الجماعات.