العراق.. حريق مستشفى في النجف يوقع أضراراً مادية

أفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل مستشفى الحيدرية في النجف، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.

وأضافت الوكالة أن فرق الدفاع المدني توجهت إلى موقع الحريق لإخماده.

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