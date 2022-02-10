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العراق.. حريق مستشفى في النجف يوقع أضراراً مادية

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حريق مستشفى في النجف
من حريق النجف
العراق

العراق.. حريق مستشفى في النجف يوقع أضراراً مادية

فرق الدفاع المدني توجهت إلى موقع الحريق لإخماده

دبي - العر بية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل مستشفى الحيدرية في النجف، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.

وأضافت الوكالة أن فرق الدفاع المدني توجهت إلى موقع الحريق لإخماده.

مشهد من آثار الحريق
  • مشهد من آثار الحريق
2 صور
مشهد من آثار الحريق
مشهد من آثار الحريق
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