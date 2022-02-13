العراق.. إحباط محاولة استهداف أرتال عسكرية بعبوات ناسفة

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في المثنى.
إلى هذا، قالت في بيان، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى وأثناء المسح الميداني المستمر من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع".
وأضافت أن القوات تمكنت من تفكيك إحداها موقعيا، وتفجير الأخرى تحت السيطرة من قبل خبير المتفجرات.
وقبل يومين، تعرض رتل دعم لوجستي للقوات العراقية لاستهداف بعبوة ناسفة على الطريق الدولي الرابط بين البصرة والعاصمة العراقية بغداد.
هذا الاستهداف أيضا حصل ضمن الحدود الإدارية لمحافظة المثنى وألحق ضررا ماديًا بإحدى الناقلات دون تسجيل أي ضرر بشري.
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