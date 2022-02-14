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الكاظمي: هناك من يحاول خلق فتنة طائفية في العراق

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مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي

الكاظمي: هناك من يحاول خلق فتنة طائفية في العراق

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن بلاده تمر بظروف معقدة، مشيراً إلى أن هناك من حاول خلق فتنة طائفية.

وأضاف "نحن بحاجة لترسيخ روح المحبة من أجل خدمة أبناء العراق، ومن الضروري العمل بروح الفريق الواحد لصناعة المستقبل"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

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تأتي تصريحات الكاظمي في وقت يمر فيه العراق بأزمة سياسية وسط خلافات حول اختيار رئيس للوزراء منذ انتهاء الانتخابات.

وكان الكاظمي قد أكد رفضه قبل أيام، الزج ببلاده في مشاكل الخارج وتحويلها إلى ما وصفها بساحة لتصفية الحسابات.

"احذروا الفوضى"

كما حذر من أن الفوضى في العراق تعني تمددها في المنطقة، مشيرا إلى أن استقرار بلاده يعني استقرار المنطقة، مبيناً أن هذه المرحلة "مفصلية ومهمة"، قائلا إنه لا ينبغي "استغلال هذه الظروف لإشاعة الفوضى".

محافظة ميسان
محافظة ميسان

أتت التصريحات بعدما أعلن الكاظمي، الثلاثاء الماضي، اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة تداعيات اغتيال كل من القاضي أحمد فيصل الساعدي والرائد حسام العلياوي، اللذين تم اغتيالهما في محافظة ميسان، وتوعد بالقصاص من المجرمين، ومحاسبة كل من يعمل على العبث بأمن محافظة ميسان واستقرارها.

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