حزب بارزاني يرشح وزير داخلية كردستان لرئاسة العراق

بعد استبعاد وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، من الترشح للرئاسة، كشفت مصادر "العربية" عن أن الحزب الديمقراطي الكردستاني رشح ريبر بارزاني لرئاسة العراق بعد مشاورات مع التيار الصدر وتحالف السيادة.
فيما أكد عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف "السيادة" مشعان الجبوري أن رئيس الجمهورية العراقية الجديد ريبر أحمد بارزاني.
ويتولى رير بارزاني حاليا منصب وزير داخلية إقليم كوردستان ومن جيل الشباب في الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
استبعاد زيباري
جاء هذا الإعلان عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا بمنع ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، أمس الأحد.
وعقدت المحكمة الاتحادية، الأحد، جلسة خاصة للدعوى المقدمة ضد مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.
فيما ينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس الجمهورية في غضون 30 يوما من انتخاب رئيس البرلمان، وهو ما حدث في التاسع من يناير الماضي.
تمرير اسم المرشح
وبحسب قرار المحكمة الاتحادية الأخير، تحتاج جلسة انتخاب الرئيس حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 329 نائبا، وكذلك موافقة الثلثين لتمرير اسم المرشح.
وترشح لمنصب رئيس الجمهورية، برهم صالح، الرئيس الحالي، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، منافس الديمقراطي لرئاسة الجمهورية، كما ترشح حركة الجيل الجديد، القاضي ريبوار عثمان للمنصب.
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