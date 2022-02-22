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بينهم برهم صالح.. قائمة المرشحين لرئاسة العراق

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برهم صالح
برهم صالح

بينهم برهم صالح.. قائمة المرشحين لرئاسة العراق

دبي - العربية.نت

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أعلن مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء قائمة بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية بينهم الرئيس الحالي برهم صالح. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (واع).

وضمت القائمة 33 مرشحا، بينهم أيضا ريبر بارزاني مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.

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إلى ذلك، أشار مجلس النواب إلى أنه تقدم للترشح 59 شخصا، واستبعد 26 مرشحا لأسباب مختلفة.

يذكر أن الخلافات كانت تصاعدت مؤخرا بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في البلاد، إذ تمسك الديمقراطي بزيباري، على الرغم من طرح اسم وزير الخارجية السابق فؤاد حسين كبديل.

فيما رفض حزب الاتحاد الكردستاني التنازل عن اسم الرئيس الحالي ومرشحه لولاية ثانية، برهم صالح.

لكن الخلاف الأعمق والأصعب من منصب الرئاسة الذي يعتبر شرفيا، يدور بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر المتحالف مع "الديمقراطي" والإطار التنسيقي (يضم تحالف الفتح ونوري المالكي وغيرهما من الأحزاب والفصائل المقربة من طهران) الداعم لحزب الاتحاد على خلفية الحلف الثلاثي والكتلة الأكبر وملف تشكيل الحكومة الذي لا يزال متعثرا على الرغم من مضي أكثر من شهر على الجلسة البرلمانية الأولى بعد الانتخابات التشريعية التي حصلت في العاشر من أكتوبر الماضي.

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