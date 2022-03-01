.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الكاظمي يدعو للتحلي بالمسؤولية لتشكيل حكومة عراقية فاعلة

  • الخط
مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي
العراق والكاظمي

الكاظمي يدعو للتحلي بالمسؤولية لتشكيل حكومة عراقية فاعلة

المحكمة الاتحادية العراقية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح للرئاسة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، القوى السياسية الوطنية إلى أن تكون على قدر المسؤولية في تشكيل حكومة "قوية وفاعلة" تحرك عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

قتل 3 من داعش في ضربات جوية بمحافظة الأنبار العراق تنظيم داعش قتل 3 من داعش في ضربات جوية بمحافظة الأنبار

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عن الكاظمي قوله خلال جلسة للحكومة "يمر العراق اليوم في ظروف حساسة توجب على جميع القوى السياسية تكثيف الجهود للمضي في تشكيل حكومة فاعلة وقوية في خدمة المواطن والبلد".

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وأضافت الوكالة أن المحكمة أشارت إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشح مجدداً "بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تسفر المفاوضات بين كييف وموسكو عن وقف القتال؟ هل تسفر المفاوضات بين كييف وموسكو عن وقف القتال؟
اكتشف المزيد