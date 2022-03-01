قتل 3 من داعش في ضربات جوية بمحافظة الأنبار
الإعلام الأمني العراقي: العمليات الاستباقية تأتي للقضاء على العناصر المسلحة "وعدم إعطاء فرصة لها لإيجاد ملاذات آمنة"
قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة من عناصر تنظيم "داعش" قتلوا في ضربات جوية بمحافظة الأنبار في غرب البلاد.
وأضافت الخلية في بيان أن القوة الجوية العراقية نفذت ثلاث ضربات بطائرات إف-16 في منطقة شعيب الضايع بالمحافظة.
وأكد البيان على أن هذه العمليات الاستباقية تأتي للقضاء على العناصر المسلحة "وعدم إعطاء فرصة لها لإيجاد ملاذات آمنة".
وقبل أسبوعين، أفاد بيان عسكري عراقي، بأن اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي قتلا بضربة جوية لمقاتلات "إف -16" في محافظة صلاح الدين.
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن مقاتلات "إف -16" التابعة للجيش العراقي وجهت ضربة موجعة لأحد أوكار تنظيم داعش المتطرف في سلسلة جبال «حمرين» ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، أسفرت عن مقتل اثنين من "داعش" كانا داخل الوكر.
وتعهدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيانها، "بملاحقة عناصر داعش المنهزمة، وستكون لنا عمليات لاحقة".
كانت الحكومة العراقية أعلنت، في أواخر عام 2017، القضاء عسكرياً على التنظيم المتشدد في البلاد. لكن خلايا نائمة لا تزال تنفذ، من حين لآخر، عمليات ضد المدنيين وقوات الأمن والجيش.
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