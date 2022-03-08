العراق: إجراءات احترازية تحسباً لوقوع كارثة نووية

أعلنت وزارة البيئة العراقية عن اتخاذ إجراءات احترازية تحسبا "لأي كارثة نووية في أوكرانيا". وقال بيان لمركز الوقاية من الإشعاع في الوزارة، إنه تم اتخاذ هذه الإجراءات "استنادا إلى المهام الرقابية الموكلة للمركز ومع اندلاع النزاعات العسكرية في أوكرانيا".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي "نتيجة للقلق الدولي المتزايد من احتمالية تعرض المنشآت النووية الأوكرانية لأي أضرار نتيجة العمليات العسكرية".
وأكد أنه يقوم بما يلزم للوقاية من الإشعاع في جميع محافظات العراق، مشيرا إلى "رفع حالة التأهب لقدرات الكشف الإشعاعي والإنذار المبكر".
وأثارت العمليات العسكرية نتيجة الحرب الدائرة في أوكرانيا، المخاوف من آثار الهجمات على محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، خاصة على محطة زابوريجيا، التي تعتبر أكبر محطة نووية في أوروبا.
وخشية من وقوع كارثة نتيجة الهجمات، توالت الإدانات الدولية لموسكو، فيما تحدثت واشنطن عن "تهديد لأوروبا والعالم"، بعد أن قالت كييف إن القوات الروسية احتلت المحطة، وإن قصفا مدفعيا روسيا أدى إلى نشوب حريق قربها، فيما تؤكد موسكو أنها غير مسؤولة عنه (القصف).
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