محافظ أربيل: لا وجود لمراكز إسرائيلية بموقع الهجمات

عقب الهجوم الصاروخي الذي انطلق من إيران وفق تأكيدات أميركية، أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو أنه لا وجود لأي مراكز إسرائيلية في المواقع التي استهدفت بالصواريخ في أربيل الليلة الماضية، مؤكدا على أن الصواريخ لم تصب أهدافها.

كما أضاف في تصريحات لشبكة روداو الكردية المحلية أنه "لا توجد أي مؤسسات أو قواعد سرية تابعة لأي دولة في إقليم كردستان".

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وكان المحافظ أعلن في وقت سابق بأن الهدف من الهجوم الصاروخي على أربيل القنصلية الأميركية.

قصف بـ 12 صاروخا

في حين أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في وقت سابق اليوم أن الهجوم نفذ بـ"12 صاروخاً باليستياً" أطلقت "من خارج حدود الإقليم وتحديداً من جهة الشرق".

كما أوضح في بيان أن الصواريخ كانت موجهة إلى القنصلية الأميركية، لكنها لم تسفر عن "خسائر بالأرواح، بل اقتصرت الخسائر على الأضرار المادية".

ولاحقا أشارت وزارة الداخلية إلى أن الهجوم طال المناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة "كوردستان 24" ومحيطها.

هجمات عدة سابقة

يذكر أن العراق الذي يملك حدودا شرقية واسعة مع إيران الداعمة لفصائل وميليشيات محلية عدة، شهد خلال السنوات الماضية عشرات الهجمات التي طالت قواعد ومصالح أميركية.

فمنذ اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في يناير 2020، استهدفت عشرات الهجمات مصالح أميركية بصواريخ وطائرات مسيرة.

ورداً على هذا الاغتيال، استهدفت طهران بضربات صاروخية في الثامن يناير 2020، بـ22 صاروخاً باليستياً قاعدة عين الأسد غرباً وقاعدة أربيل شمالاً، اللتين تضمان قوات أميركية.

وفي حين لا تتبنى أي جهة تلك الهجمات عادةً، إلا أن واشنطن غالبا ما تنسبها إلى فصائل موالية لطهران، دأبت خلال السنوات الماضية على المطالبة بانسحاب كامل القوات الأميركية من العراق.