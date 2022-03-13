كردستان العراق.. هجمات صاروخية في محيط القنصلية الأميركية بأربيل

أفادت تقارير بسقوط صواريخ من طراز غراد في محيط القنصلية الأميركية بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وضربت سلسلة انفجارات، فجر الأحد، أربيل. فيما قالت مصادر كردية إن المدينة تعرضت لهجمات صاروخية.

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واستهدف القصف مبنى قناة كردستان 24، وأوقع أضرارا مادية وفقا لما رصدته صور عقب الهجمات.

وذكرت مصادر كردية ان نوع الصواريخ الستة التي استهدفت اربيل كانت "110 فتح " الايرانية الصنع، وانطلقت من محافظة كرمنشاه الإيرانية، قرب حدود العراق، وكان الهدف هو القنصلية الأميركية قيد الانشاء في أربيل.

وبثت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن وزير الصحة بإقليم كردستان العراق أن انفجارات أربيل لم تسفر عن ضحايا أو إصابات

وعقب الهجوم، غرد الزعيم العراقي مقتدى الصدر معربا عن دعمه لأربيل في مواجهة الصواريخ التي أطلقت عليها.

وتطال الهجمات المجهولة قواعد عسكرية في البلاد تضم قوات أميركية، فضلا عن مصالح أميركية ومراكز دبلوماسية.

وفي حين لا تتبنى أي جهة عادة، إلا فيما ندر تلك الهجمات، تنسبها واشنطن غالبا إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

وسحبت واشنطن على مدى الأشهر الماضية العديد من قواتها في العراق، مبقية على مجموعة صغيرة مهمتها التدريب، بحسب ما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في واشنطن خلال يوليو الماضي، بعد أن وقعا اتفاقا ينهي رسميا المهمة القتالية الأميركية في البلاد بحلول نهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على دخولها العراق.

وفي الوقت الراهن يتواجد أقل من 2500 جندي أميركي في العراق، كانت تتركز مهامهم مع قوات التحالف الدولي على التصدي لفلول داعش.