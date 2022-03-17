قصف صاروخي يستهدف قاعدة بلد العراقية.. ولا أضرار

استهدفت 4 صواريخ قاعدة بلدة الجوية العسكرية بمحافظة صلاح الدين العراقية، بحسب آمر القاعدة اللواء الركن ضياء محسن سعد.

وأضاف ان الهجوم الصاروخي لم يسفر عن أي أضرار، مشيراً إلى أن الصواريخ وقعت في أماكن مفتوحة، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)

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فيما كانت تلك الهجمات التي توجه فيها أصابع الاتهام إلى فصائل مسلحة وميليشيات مدعومة من طهران، تكثفت حينها، ما دفع واشنطن إلى الإعلان عن مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن الهجمات التي تستهدف مصالحها.

يذكر أنه في شهر يناير الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن إحباط محاولة استهداف القاعدة ذاتها بثلاث طائرات مسيرة.