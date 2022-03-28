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متظاهرون يقتحمون مقر الديمقراطي الكردستاني في بغداد

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متظاهرون يقتحمون مقر الديمقراطي الكردستاني في بغداد

متظاهرون يقتحمون مقر الديمقراطي الكردستاني في بغداد

دبي - العربية.نت

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بتعرض مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني للحرق في بغداد.

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وقال إنه "تم اقتحام مقر الحزب الكردستاني من قبل محتجين وتم السيطرة عليه وحرقه"، وفق ما نقله موقع "السومرية".

كما أضاف المصدر أن "القوات الأمنية تدخلت في محاولة لاخماد النيران التي اندلعت داخل المقر".

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