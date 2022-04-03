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استهداف صاروخي لقاعدة عسكرية تركية في شمال العراق

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A view of Turkish troops in Bashiqa, October 6, 2016. Picture taken October 6, 2016. REUTERS/Thaier Al-Sudani
قاعدة عسكرية تركية في الموصل (أرشيفية)
التدخل التركي

استهداف صاروخي لقاعدة عسكرية تركية في شمال العراق

عدة صواريخ استهدفت قاعدة زليكان في الموصل بمحافظة نينوى.. في ثاني هجوم بغضون أسبوع

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أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، بتعرض قاعدة عسكرية تركية في الموصل بمحافظة نينوى شمال البلاد لاستهداف بعدد من الصواريخ.

ونقلت قناة "السومرية" عن مصدر أمني قوله، إن محيط قاعدة زليكان في الموصل تعرض مساء اليوم للاستهداف.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية اتخذت إجراءات أمنية وصفها بالمشددة، إثر هذا الاستهداف.

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والثلاثاء الماضي، تعرض محيط معسكر زليكان التركي في الموصل لقصف بثلاثة صواريخ أيضاً دون تسجيل إصابات بشرية.

يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، "تحييد" 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية بواسطة طائرة مسيرة على معاقله في جبال قنديل شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات المسلحة تواصل عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة وواشنطن وعدة دول أخرى منظمة إرهابية، والذي يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له.

عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق
عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق
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