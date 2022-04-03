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فيديو لانفجار بمحطة الغاز في قضاء الفلوجة العراقي

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العراق

فيديو لانفجار بمحطة الغاز في قضاء الفلوجة العراقي

وكالة الأنباء العراقية: إصابات بانفجار في محطة الغاز في قضاء الفلوجة

دبي _ العربية.نت

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أفادت وكالة الأنباء العراقية، مساء الأحد، بوقوع إصابات بانفجار في محطة الغاز في قضاء الفلوجة.

وقال مراسل العربية إن طواقم الإطفاء تسيطر على حريق محطة غاز الفلوجة بشكل كبير، فيما فرض الأمن العراقي طوقا أمنيا حول المحطة، لافتا إلى أن التحقيقات الأولية لا تشير إلى عمل إرهابي .

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