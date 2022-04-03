أفادت وكالة الأنباء العراقية، مساء الأحد، بوقوع إصابات بانفجار في محطة الغاز في قضاء الفلوجة.

فيديو لانفجار بمحطة الغاز في قضاء الفلوجة العراقي

#العربية pic.twitter.com/D6zOlDXb7F — العربية (@AlArabiya) April 3, 2022

وقال مراسل العربية إن طواقم الإطفاء تسيطر على حريق محطة غاز الفلوجة بشكل كبير، فيما فرض الأمن العراقي طوقا أمنيا حول المحطة، لافتا إلى أن التحقيقات الأولية لا تشير إلى عمل إرهابي .