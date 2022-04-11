"الزائر الأصفر" يجتاح العراق و1063 حالة اختناق في كركوك

تتعرض غالبية أنحاء العراق لليوم الخامس على التوالي لعاصفة رملية تسببت في دخول العديد إلى المستشفيات بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

والاثنين، أعلنت دائرة صحة كركوك إصابة 1063 شخصاً في المحافظة بحالات اختناق من 7 إلى 11 أبريل، توزعوا على 6 مستشفيات.

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توقع زيادة في العواصف الترابية

يذكر أن السحابة الترابية ضربت أولاً شمال العراق الخميس بما فيه إقليم كردستان وأدت إلى تعليق الرحلات في مطار أربيل مؤقتاً، ثم تمددت جنوباً وغطت السبت بغداد ومدناً أخرى مثل الناصرية، حتى باتت الرؤية معدومة في بعض المناطق.

فيما توقع مدير إعلام الأرصاد الجوية العراقية، عامر الجابري، في تصريح لفرانس برس السبت، "زيادة في العواصف الترابية بسبب الجفاف والتصحر ونقص الأمطار، ما قد يضعف الغطاء النباتي" الذي يساهم في التخفيف من آثار العواصف.

عرضة لتغير المناخ والتصحر

يشار إلى أن العواصف الرملية تتكرر في العراق، وهو بلد شبه صحراوي، خصوصاً في فصل الربيع.

كما أن العراق من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ والتصحر. وتتكرر حالات الجفاف بشكل متزايد مع درجات حرارة يمكن أن تظل صيفاً فوق 50 درجة لعدة أيام.