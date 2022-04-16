مأساة تهز بابل العراقية.. حادث يخطف 11 وتفحم سيارتين

استيقظت مدينة بابل العراقية اليوم السبت على مأساة مروعة، أدت إلى وفاة 11 شخصاً.

فقد أعلنت مديرية المرور العامة العراقية أن 11 شخصا بينهم تسعة معلّمين، لقوا حتفهم في حادث سير بمنطقة تونس في محافظة بابل ليل الجمعة السبت، مرجعة السبب إلى السرعة.

مادة اعلانية

وذكر مصدر في شرطة المدينة، أن المعلّمين التسعة كانوا عائدين من مدينة كربلاء (وسط البلاد) حيث تناولوا وجبة الإفطار، عندما اصطدمت حافلتهم الصغيرة بسيارة دفع رباعي، مشيرا إلى أن "الأسباب هي السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الثانية".

كما ذكر أن الحادث أدى إلى احتراق المركبتين، وإصابة شخصين آخرين أيضاً.

لقي 11 شخصا بينهم 9 معلّمين حتفهم في حادث سير جنوب #بغداد بسبب السرعة الزائدة، ووقع الحادث في منطقة تونس في محافظة #بابل#العراق#الحدث pic.twitter.com/bVHY4baBou — ا لـحـدث (@AlHadath) April 16, 2022

حوادث السير في تزايد مستمر

وكان مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل أكد الشهر الماضي إن "أعداد حوادث السير في تزايد مستمر وكأننا في حرب، وهنالك عدم التزام بالسرعات المحددة على الطرق".

كما أرجع الأمر أحياناً إلى استخدام الهواتف النقالة وتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية.

وعام 2021، لقي نحو ألف شخص حتفهم في حوادث سير في العراق، الذي يعد 41 مليون نسمة، بحسب مديرية المرور العامة.

يشار إلى أن العراق رغم غناه بالنفط، يعاني من بنى تحتية متقادمة نتيجة عقود من النزاعات، فيما اتُّهمت الحكومات المتعاقبة بالفساد وعدم الكفاءة.