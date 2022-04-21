العراق يصدر 8 أحكام بالإعدام في جريمتي قتل وتفجير

أصدرت محكمتان عراقيتان، اليوم الخميس، ثمانية أحكام بالإعدام بحق متهمين أقدم أربعة منهم على تفجير سيارة مفخخة في مدينة الرمادي على بعد 100 كلم غرب بغداد، فيما قتل أربعة آخرون ضابطاً وسرقوا أمواله في مدينة الكوفة جنوب العاصمة.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "محكمة جنايات الأنبار أصدرت أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق أربعة إرهابيين عن جريمة تفجيرهم سيارة مفخخة في مدينة الرمادي".

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وأضاف أن "الإرهابيين الأربعة الذين عملوا مع عصابات داعش الإرهابية أقدموا على تفجير سيارة مفخخة، والتي أدت إلى إصابات خطيرة لثلاثة منتسبين من القوات الأمنية وثلاثة مواطنين أثناء مرورهم مع حدوث أضرار مادية". ووقع هذا الحادث في ايلول/سبتمبر 2020.

كما أصدرت محكمة جنايات النجف في جنوب بغداد أحكاماً بحق أربعة مجرمين بالإعدام شنقاً حتى الموت عن جريمة قتل ضابط بعد استدراجه من محافظة ذي قار إلى محافظة النجف.

وأوضح البيان أن "المجني عليه كان يروم شراء سيارة من الجناة، وبعد وصوله إلى قضاء الكوفة، قاموا بإطلاق النار عليه وسرقة المبالغ النقدية التي يحملها مع مسدسه الشخصي". ووقع هذا الحادث في نهاية كانون الثاني/يناير 2021.

ويعود آخر حكم بالإعدام نفذته السلطات العراقية إلى منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي بحق ثلاثة مدانين بالإرهاب.

ومنذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم داعش في العام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم.

ويعاقب قانون صدر في 2005 بالإعدام أي شخص يدان بتهمة "الإرهاب"، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة.