أنقرة تعلن مقتل 3 من جنودها بعملية عسكرية شمال العراق
أردوغان قال إنه جرى "تحييد" 45 عنصراً من حزب العمال الكردستاني خلال العملية العسكرية
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة جنود من بلاده خلال عملية عسكرية للجيش بشمال العراق.
ونقلت قناة (تي آر تي) عن أردوغان قوله إنه جرى "تحييد" 45 عنصرا من حزب العمال الكردستاني خلال العملية العسكرية.
يذكر أن تركيا كانت أعلنت سابقا أنها أطلقت هجوماً جوياً وبرياً جديداً ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق تشارك فيه قوات خاصة ومسيّرات قتالية.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن وحدات كوماندوز ومسيّرات ومروحيات هجومية قصفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في 3 مناطق قريبة من الحدود التركية، منذ ليل الأحد.
كما ذكرت وزارة الدفاع أن العملية التي لم تعلن عدد الجنود المشاركين فيها، بدأت بعدما أفادت معلومات بأن "الكردستاني" يخطط لشن هجوم واسع النطاق، رغم أن وسائل الإعلام التركية تتحدث عنها من أسابيع.
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