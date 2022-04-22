مقتل 3 وجرح 7 من الجيش العراقي بهجوم لداعش في ديالى
عناصر من التنظيم شنوا هجوماً فجراً على ثكنة للجيش العراقي في منطقة حلوان
أفادت شبكة رووداو الكردية اليوم الجمعة نقلا عن آمر الفوج الثاني باللواء الثالث مشاة بالبيشمركة جليل محمد بمقتل ثلاثة أفراد من الجيش العراقي وإصابة سبعة آخرين في هجوم لتنظيم داعش بمحافظة ديالى الليلة الماضية.
وأضاف القائد العسكري أن عناصر من داعش شنوا هجوما على ثكنة للجيش العراقي في منطقة حلوان الواقعة بين قضاء خانقين وناحية جلولاء.
وكان مسلحو تنظيم داعش قد شنّوا هجوماً في وقت سابق على قوات الحشد العشائري في قرية كشكول الواقعة في بلدة "قره تبه" التابعة لمحافظة ديالى، ما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين وإصابة 12 آخرين.
وحسب مسؤول في البيشمركة، فإن 22% من هجمات داعش خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري وقعت في محافظة صلاح الدين، 17% منها في نينوى، و16% في ناحية بردي غرب كركوك وإلى قضاء مخمور بين أربيل ونينوى.
كما لفت إلى أن هذه الهجمات تسببت بمقتل 24 شخصاً، وخطف 24 آخرين، مضيفا أنه "خلال هذه الفترة أيضاً نفذ تنظيم داعش تسع هجمات صاروخية".
وبحسب شبكة رووداو الكردية، وخلال العام 2021، نفذ تنظيم داعش 257 هجوما في جميع أنحاء العراق، ومن بينها هجمات انتحارية، ونصب السيطرات ونقاط التفتيش، اختطاف المواطنين، فضلاً عن هجمات صاروخية، ما أدى إلى مقتل 387 شخصاً، وإصابة 518 شخصاً، واختطاف 37 شخصاً آخرين.
-
بعد فشله في نطق اسم نائب.. الرئيس الأميركي: "يمكن أن تسموني جو بيدن"الرئيس الأميركي واجه صعوبة في نطق اسم النائب الديمقراطي إيرل بلومنهاور أميركا
-
31 مصاباً فلسطينياً في مواجهات مع قوات إسرائيلية بساحات الأقصىالأمم المتحدة: قلقون للغاية من تصعيد العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة العرب والعالم
-
تواصل الحصار الروسي بماريوبول.. وكييف تعلن عدم فتح أي ممر للإجلاء اليومالدفاع البريطانية: القصف والقتال المستمر بشرق دونباس يدل على رغبة روسيا بفرض تسوية واقتحام المصنع في ماريوبول سيتسبب بخسائر روسية فادحة العرب والعالم