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وزير الخارجية العراقي: لا يوجد تنسيق مع أنقرة بشأن العمليات العسكرية

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وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير خارجية العراق فؤاد حسين
خاص

وزير الخارجية العراقي: لا يوجد تنسيق مع أنقرة بشأن العمليات العسكرية

وقال الوزير العراقي إن عناصر حزب العمال تنتشر على طول الحدود مع إيران وتركيا

العربية.نت، وكالات

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أكد وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، في تصريحات خاصة لـ "العربية" عدم وجود أي تنسيق مع أنقرة بشأن العمليات العسكرية، واصفاً تلك العملية بالقديمة الجديدة.

وقال الوزير العراقي إن عناصر حزب العمال تنتشر على طول الحدود مع إيران وتركيا.

وكان وزير الخارجية العراقي قد وجه رسالة غير مباشرة إلى تركيا بخصوص عمليتها العسكرية الأخيرة في شمال العراق، حيث دعا رئيس الدبلوماسية العراقية "دول الجوار إلى الابتعاد عن الأعمال العسكرية" في بلاده.

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وقال مكتب الوزير الخارجية، في بيان إن تلك الأنشطة العسكرية "تؤثر على طبيعة العلاقات الثنائيَّة الودية".

ودعا وزير الخارجية العراقي دول الجوار إلى احترام مبادئ حسن الجوار والابتعاد عن الأعمال العسكرية التي تؤثر على طبيعة العلاقات الثنائيَّة الوديَّة، وذكر أنَّ "العراق يلتزم بعلاقات جيدة مع الدول الجوار".

وكانت تركيا أعلنت يوم الاثنين إطلاق عملية عسكرية في إقليم كردستان ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، يشارك فيها سلاح الجو وقوات برية.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق أنها سلمت السفير التركي في العراق مذكرة احتجاج.

من جهة أخرى أدانت جامعة الدول العربية العملية العسكرية التركية وقالت إنها تمثل خرقا لسيادة العراق.

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