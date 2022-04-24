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فؤاد حسين: لا أتوقع تشكيل حكومة العراق في القريب العاجل

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وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

فؤاد حسين: لا أتوقع تشكيل حكومة العراق في القريب العاجل

دبي - العربية.نت

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كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقابلة خاصة مع "العربية"، عن تفاصيل العملية العسكرية الأخيرة التي شنتها تركيا في إقليم كردستان، مشددا على أن أنقرة لم تنسق مع بغداد حول تلك العملية.

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وأوضح حسين أن وزير الخارجية التركي أبلغه في اتصال هاتفي، أنه لا علم له بتلك العملية، ليبرر له عبر اتصال لاحق أن العملية العسكرية تندرج ضمن العمليات السابقة التي تشنها تركيا في الإقليم.

وعن علاقات العراق مع إيران، أكد وزير الخارجية العراقي "للعربية" أن استهداف طهران لبيت في إقليم كردستان بحجة أنه مقر تابع للموساد الإسرائيلي غير مقبول، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إبلاغ طهران بغداد بأي عمليات أمنية، خاصة أن هناك تنسيقا أمنيا مشتركا بين البلدين.

جهات أمنية سعودية وإيرانية

وفي سياق متصل، كشف حسين عن اجتماع ضم جهات أمنية سعودية وإيرانية جرى قبل أيام في العراق، مشيرا إلى أن العزم ينعقد على يكون الاجتماع المقبل على مستوى وزراء خارجية البلدين.

كما أعرب عن أمله بعودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران في أقرب وقت، منوها إلى أن طبيعة العلاقة بين البلدين تنعكس بالدرجة الأولى على العراق.

وفيما يخص تشكيل الحكومة العراقية، عبر وزير الخارجية العراقي عن تشاؤمه من تشكيل الحكومة في القريب العاجل نظرا إلى الأوضاع الراهنة في البلاد، معربا عن أمله بتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن.

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