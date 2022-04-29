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العراق.. القبض على قيادي داعشي خطير في كركوك

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قوات الأمن العراقية (أرشيفية من فرانس برس)

العراق.. القبض على قيادي داعشي خطير في كركوك

دبي - العربية.نت

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي الخميس القبض على قيادي بتنظيم "داعش" في محافظة كركوك وصفته بالخطير.

وقالت في بيان إن عملية استخباراتية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية أدت لإلقاء القبض على "أحد الإرهابيين الخطرين العاملين ضمن صفوف داعش الإرهابي والمطلوب وفق أحكام المادة (٤/ إرهاب) والذي شغل عدة مناصب ارهابية بعد ما انتمى لداعش عام 2014"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

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كما أضافت أنه من خلال التحقيقات الأولية اعترف بالاشتراك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل "عملية التحرير" .

كذلك بينت أنه تم تدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف واتخذت بحقة الإجراءات القانونية اللازمة.

اعتقال إرهابيين اثنين

أتى ذلك بعد أن كانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت الثلاثاء إلقاء القبض على إرهابيين اثنين قاما بالتعرض على القطعات العسكرية بالفرقة الرابعة عشر في كركوك.

وقالت في بيان إنه استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة تم إلقاء القبض على الإرهابيين في منطقة طوب زاوة في كركوك، لافتة إلى أنهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب، وقد جرى تسليمهما إلى جهة الطلب بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

يذكر أن العراق كان أعلن في أواخر عام 2017 تحرير كافة أراضيه من سيطرة "داعش". لكن السلطات تشن باستمرار عمليات أمنية لملاحقة خلايا التنظيم التي تنفذ بين الحين والآخر هجمات في البلاد.

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