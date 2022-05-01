العراق.. هجوم صاروخي يطال قضاء خبات في أربيل

استهدف هجوم صاروخي مساء اليوم الأحد قضاء خبات في أربيل بإقليم كردستان العراق.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان سقوط 6 صواريخ قرب نهر باديناني في قضاء خبات في محافظة أربيل، بينما أكدت مصادر أن هذه الصواريخ هي من نوع كاتيوشا.

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وبحسب مراسل قناة "العربية" فإن الصواريخ سقطت على مجمع نفطي في محافظة أربيل. ولم تعرف حتى الآن الخسائر والأضرار التي نجمت عن الهجوم.

وكانت 3 صواريخ من نوع كاتيوشا قد سقطت في مطلع إبريل الماضي في قضاء خبات، وذكرت خلية الإعلام الأمني حينها أن "مجموعة خارجة عن القانون وجهت تلك الصواريخ" نحو القضاء.

يذكر أن قضاء خبات يتبع لمحافظة أربيل في إقليم كردستان، وهو يقع غرب أربيل على الطريق العام الواصل بين مدينتي أربيل والموصل. ويبعد مركز القضاء نحو 37 كيلومتراً عن مدينة أربيل.