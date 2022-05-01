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العراق.. هجوم صاروخي يطال قضاء خبات في أربيل

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Smoke rises over the Erbil, after reports of mortar shells landing near Erbil airport, Iraq February 15, 2021. (Reuters)
هجوم صاروخي سابق على أربيل (أرشيفية)
ميليشيات العراق

العراق.. هجوم صاروخي يطال قضاء خبات في أربيل

جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان يعلن سقوط 6 صواريخ قرب نهر باديناني.. ومصادر تؤكد أن هذه الصواريخ هي من نوع كاتيوشا

العربية.نت

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استهدف هجوم صاروخي مساء اليوم الأحد قضاء خبات في أربيل بإقليم كردستان العراق.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان سقوط 6 صواريخ قرب نهر باديناني في قضاء خبات في محافظة أربيل، بينما أكدت مصادر أن هذه الصواريخ هي من نوع كاتيوشا.

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وبحسب مراسل قناة "العربية" فإن الصواريخ سقطت على مجمع نفطي في محافظة أربيل. ولم تعرف حتى الآن الخسائر والأضرار التي نجمت عن الهجوم.

وكانت 3 صواريخ من نوع كاتيوشا قد سقطت في مطلع إبريل الماضي في قضاء خبات، وذكرت خلية الإعلام الأمني حينها أن "مجموعة خارجة عن القانون وجهت تلك الصواريخ" نحو القضاء.

يذكر أن قضاء خبات يتبع لمحافظة أربيل في إقليم كردستان، وهو يقع غرب أربيل على الطريق العام الواصل بين مدينتي أربيل والموصل. ويبعد مركز القضاء نحو 37 كيلومتراً عن مدينة أربيل.

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