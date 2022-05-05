العراق.. وزير الدفاع يزور نينوى ويجتمع بقيادات أمنية
قائد عمليات غرب نينوى: "الوضع الأمني في سنجار وضواحيها بدأ يستقر.. ولا توجد أي مظاهر مسلحة في القضاء"
أفادت وكالة الأنباء العراقية بوصول وزير الدفاع جمعة عناد إلى محافظة نينوى، اليوم الخميس، حيث تفقد القطعات العسكرية واجتمع بقيادات أمنية "للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة".
وفي وقت سابق اليوم، نقلت شبكة "رووداو" الإعلامية عن قائد عمليات غرب نينوى التأكيد على أن "الوضع الأمني في سنجار وضواحيها بدأ يستقر.. ولا توجد أي مظاهر مسلحة في القضاء".
يأتي هذا بعد أن قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن السلطات لن تسمح بوجود أي مقار حزبية تعمل ضد الدولة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الخفاجي قوله "العمليات المشتركة طبقت اتفاق سنجار بحذافيره ولن تسمح بوجود أية مقار حزبية تعمل ضد الدولة.. الجيش العراقي قام بعمل كبير وجبار في تهيئة البنى التحتية ومساعدة النازحين على العودة لديارهم في القضاء".
وقبل ذلك، قالت خلية الإعلام الأمني إن مجموعة من عناصر ما أسمته "تنظيم اليبشة" قطعت عددا من الطرق ومنعت حركة المواطنين في قضاء سنجار بشمال البلاد، مما دفع قوات الأمن إلى التعامل معها.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الخلية قولها إن القوات العسكرية قامت بفتح الطرق، لكنها "تعرضت إلى رمي كثيف مع انتشار للقناصين على أسطح عدد من البنايات وزرع الطرق بالعبوات الناسفة".
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