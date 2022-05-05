تعزيزات عسكرية عراقية إلى سنجار لمواجهة المجموعات المسلحة

أفادت وكالة الأنباء العراقية بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى سنجار اليوم الخميس لفرض القانون، مع تأكيدات على عدم السماح بوجود ما وصفتها بالمجاميع المسلحة.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي القول إن "مجمل الأحداث التي حصلت في سنجار، كانت بسبب بعض غير المنضبطين الذين قاموا بفرض الهيمنة وقطع الطرقات ضد السلطات الأمنية المتواجدة في قضاء سنجار".

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وفي وقت سابق اليوم، قالت الوكالة إن وزير الدفاع جمعة عناد وصل إلى محافظة نينوى، حيث تفقد القطعات العسكرية واجتمع بقيادات أمنية "للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة".

ونقلت شبكة رووداو الإعلامية عن قائد عمليات غرب نينوى التأكيد على أن "الوضع الأمني في سنجار وضواحيها بدأ يستقر.. ولا توجد أي مظاهر مسلحة في القضاء".

وقبل ذلك قالت خلية الإعلام الأمني إن مجموعة من عناصر ما سمته "تنظيم اليبشة" قطعت عددا من الطرق ومنعت حركة المواطنين في قضاء سنجار بشمال البلاد، مما دفع قوات الأمن إلى التعامل معها.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الخلية قولها إن القوات العسكرية قامت بفتح الطرق، لكنها "تعرضت إلى رمي كثيف مع انتشار للقناصين على أسطح عدد من البنايات وزرع الطرق بالعبوات الناسفة".