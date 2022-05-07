العراق والكاظمي
صالح والكاظمي يشددان على قطع الطريق أمام محاولات داعش لاستهداف أمن العراقيين
كما جرى التأكيد على أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار
شدد رئيسا الجمهورية والوزراء برهم صالح ومصطفى الكاظمي، يوم السبت، على قطع الطريق أمام محاولات داعش استهداف أمن العراقيين.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن "صالح والكاظمي بحثا مجمل الأوضاع العامة في البلد، وتم التأكيد على أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول داعش وقطع الطريق أمام محاولاته الإجرامية لاستهداف أمن المواطنين، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام".
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وأضافت، "كما جرى التأكيد على أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، والشروع في الاستحقاقات الوطنية الدستورية، والتركيز على تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم في حياة حرّة كريمة".
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