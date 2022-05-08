بعملية خاطفة.. اعتقال 3 من قيادات داعش في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، القبض على 3 من قيادات تنظيم داعش بعملية خاطفة في بغداد.

وأوضحت الخلية في بيان، أن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية ومتابعة استمرت لعدة أيام، بالإضافة إلى الاستناد لمعلومات واعترافات إرهابيين معتقلين في السابق.

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وأضافت أن "الإرهابيين وهم (أبو شهد وأبو سارة وأبو يعقوب) المطلوبين وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) لعملهم بما يسمى قاطع الفرات والبركة، ضمن محافظة بغداد".

عمليات إرهابية

كذلك، بيّنت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بتنفيذهم عمليات إرهابية في محافظة الأنبار وتزعموا قيادة مجموعات من الزمر الإرهابية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل وبعد عمليات التحرير وكذلك من المشتركين بالعمليات الإرهابية بمحافظة الرقة السورية".

وتابعت أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ستواصل عملياتها النوعية والاستباقية للقضاء على فلول داعش المنهزمة وعناصر الجريمة المنظمة أينما كانوا".