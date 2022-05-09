شاهد.. إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى جسر في بغداد

تداولت مواقع إعلام عراقية، فيديو مأساويا يظهر لحظة إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى جسر الجادرية في بغداد.

ويظهر في المقطع، الفتاة وهي في وسط المياه فيما يظهر 4 أشخاص يسبحون في اتجاهها لمساعدتها.

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كما أكد مصور الفيديو أن الفتاة بخير ولم تتوف، مشيدا ببطولة الشباب الذين هبوا لإنقاذها.

وأتت هذه الحادثة بعد أيام من حادثة أخرى ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بقصة شاب عشريني حاول الانتحار من أعلى فندق في مدينة كركوك.

لحظة إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى جسر الجادرية في #بغداد #الشرقية_نيوز pic.twitter.com/I2o86cZhi1 — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) May 8, 2022

ازدياد حالات الانتحار

وكشفت مديرية الدفاع المدني في كركوك في بيان أنهم أمضوا برفقة القوات الأمنية 7 ساعات لإقناع الطالب في كلية الهندسة بالعدول عن فكرة الانتحار.

من جانبه قال نبيل بوشناق مدير صحة كركوك للعربية.نت إن حالات الانتحار في المدينة ازدادت في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن ذلك يعود لأسباب متعددة من بينها الحالات النفسية والضغط النفسي وأيضاً حالات الإدمان على الكحول والمخدرات، وكذلك العوز والحرمان والبطالة، بالإضافة إلى الكثير من المشاكل المجتمعية.

يذكر أن حالات الانتحار المسجلة في العراق عام 2021 بلغت 772 حالة، وهي أكثر بنحو 100 حالة عن العام 2020 والتي بلغت 663 حالة، بحسب وزارة الداخلية العراقية.