.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

العراق.. مقتل 8 عناصر من داعش بضربة جوية في الموصل

  • الخط
مقاتلات عراقية (واع)
من سلاح الجو العراقي
تنظيم داعش

العراق.. مقتل 8 عناصر من داعش بضربة جوية في الموصل

طائرات عراقية من طراز إف 16 نفذت ضربات جوية مدمرة لكهف تابع لداعش مما أسفر عن مقتل عناصر بداخله

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل 8 عناصر من تنظيم داعش بضربة جوية في مدينة الموصل شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزارة الدفاع قولها في بيان إن طائرات عراقية من طراز إف 16 وبالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت ضربات جوية مدمرة لكهف تابع لداعش مما أسفر عن مقتل عناصر بداخله.

والسبت الماضي، شدد رئيسا الجمهورية والوزراء العراقيين برهم صالح ومصطفى الكاظمي على قطع الطريق أمام محاولات داعش استهداف أمن العراقيين.

واشنطن تعلن عن مساعدات إنسانية لسوريا بنحو 800 مليون دولار سوريا واشنطن تعلن عن مساعدات إنسانية لسوريا بنحو 800 مليون دولار

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان إن "صالح والكاظمي بحثا مجمل الأوضاع العامة في البلد، وتم التأكيد على أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول داعش وقطع الطريق أمام محاولاته الإجرامية لاستهداف أمن المواطنين، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام".

وأضافت: "كما جرى التأكيد على أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، والشروع في الاستحقاقات الوطنية الدستورية، والتركيز على تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم في حياة حرّة كريمة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يؤثر رفع الفائدة الأميركية على اقتصاديات دول العالم؟ لماذا يؤثر رفع الفائدة الأميركية على اقتصاديات دول العالم؟
اكتشف المزيد