العراق.. مقتل 8 عناصر من داعش بضربة جوية في الموصل

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل 8 عناصر من تنظيم داعش بضربة جوية في مدينة الموصل شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزارة الدفاع قولها في بيان إن طائرات عراقية من طراز إف 16 وبالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت ضربات جوية مدمرة لكهف تابع لداعش مما أسفر عن مقتل عناصر بداخله.

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والسبت الماضي، شدد رئيسا الجمهورية والوزراء العراقيين برهم صالح ومصطفى الكاظمي على قطع الطريق أمام محاولات داعش استهداف أمن العراقيين.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان إن "صالح والكاظمي بحثا مجمل الأوضاع العامة في البلد، وتم التأكيد على أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول داعش وقطع الطريق أمام محاولاته الإجرامية لاستهداف أمن المواطنين، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام".

وأضافت: "كما جرى التأكيد على أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، والشروع في الاستحقاقات الوطنية الدستورية، والتركيز على تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم في حياة حرّة كريمة".