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برلمان العراق يؤجل جلسته بناء على طلب كتل نيابية

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من البرلمان العراقي (أرشيفية- فرانس برس)

برلمان العراق يؤجل جلسته بناء على طلب كتل نيابية

القرار أتى لإنضاج قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية

دبي - العربية.نت

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أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي الجمعة، تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم السبت.

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان للدائرة أن قرار التأجيل جاء بناء على طلب بعض الكتل النيابية، وأيضاً لإجراء المزيد من المشاورات من أجل إنضاج قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وللحاجة إلى مزيد من الوقت، وفق البيان.

سنجار على طاولة البرلمان

في حين من المقرر أن يتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت، التصويت على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وأيضا مناقشة قضية الأحداث الجارية في قضاء سنجار، ومناقشات أخرى عامة، وذلك وفقا لما أفادت به الدائرة الإعلامية.

10 آلاف نازح بأسابيع

يذكر أن أكثر من 10 آلاف شخص كانون نزحوا من سنجار بسبب الاشتباكات الأخيرة بين الجيش العراقي ومقاتلين ايزيديين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني في المنطقة الواقعة في شمال العراق منذ أسابيع.

وتشهد المنطقة التي تعدّ المعقل التاريخي للأقلية الايزيدية، وهي جماعة ناطقة بالكردية يعتنق أبناؤها ديانة توحيدية باطنية، مراراً اشتباكات مماثلة.

في حين تتهم وحدات حماية سنجار، المنضوية ضمن ميليشيا الحشد الشعبي، الجيش العراقي بأنه يريد السيطرة على منطقتها وطردها منها،بينما يرغبالأخير بتنفيذ اتفاقية بين بغداد وأربيل، تقضي بانسحاب المقاتلين الايزيديين وحزب العمال الكردستاني من المنطقة.

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