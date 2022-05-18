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الممثلة الأممية: العراق يرفض فكرة معاملته كحديقة خلفية

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رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت (فرانس برس)
رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت (فرانس برس)

الممثلة الأممية: العراق يرفض فكرة معاملته كحديقة خلفية

دبي - العربية.نت

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أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، أن العراق يرفض فكرة معاملته بمثابة الفناء الخلفي للمنطقة حيث ينتهك الجيران وغيرهم بشكل متكرر سيادته وسلامة أراضيه.

وأضافت الممثلة الأممية الخاصة حول الهجمات الصاروخية التي شهدها العراق مؤخراً في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء، أن "دبلوماسية الصواريخ هي أفعال متهورة، مع ما قد يترتب عليها من عواقب مدمرة محتملة".

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"العراق لا يحتاج زعماء مسلحين"

كذلك، أوضحت أن "العراق ليس بحاجة الى حكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماءً"، وقالت "أشدّد مرة أخرى على الأهمية البالغة لتأكيد سلطة الدولة. فإذا كان الجناة معروفين، ينبغي تشخيصهم".

يذكر أن وزارة الخارجية العراقية دانت في بيان الأربعاء الماضي، القصف الإيراني لعدد من المواقع في منطقة سيدكان بأربيل في إقليم كردستان شمال البلاد.

قصف إيراني

وأكدت على عدم استخدام الأراضي العراقية "مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار".

وكانت القوات البرية للحرس الثوري الإيراني استهدفت بقصف مدفعي مواقع لجماعات وصفها بأنها "إرهابية" في مدينة أربيل شمال العراق.

يشار إلى أن المناطق الحدودية تعرضت أكثر من مرة للقصف المدفعي الإيراني، ما أسفر عن ضرر كبير لسكان المنطقة.

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