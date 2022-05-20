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وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب

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مظفر النواب
مظفر النواب

وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب

عُرف مظفر النواب سابقاً بمعارضته الشديدة للحكومات العراقية المتعاقبة

العربية.نت

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توفي اليوم الجمعة الشاعر العراقي القدير مظفر النواب، وقد أكدت عائلته وفاته في مستشفى الجامعة بالشارقة بعد صراع مع المرض.

ولد النواب في بغداد عام 1934 لعائلة شيعية أرستقراطية من أصل هندي تقدر الفن والشعر والموسيقى.

عُرف مظفر النواب سابقا بمعارضته الشديدة للحكومات العراقية المتعاقبة، ويعد من أبرز الشعراء في العراق خلال العصر المعاصر.

أظهر موهبة شعرية منذ سن مبكرة. وأكمل دراسته الجامعية في جامعة بغداد وأصبح مدرسًا.

وبسبب ميوله الثورية، تعرّض للملاحقة وسجن في العراق، وعاش بعدها في عدة عواصم، منها بيروت ودمشق ومدن أوروبية أخرى.

وُصف بأنه "أحد أشهر شعراء العراق في العصر الحديث".

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