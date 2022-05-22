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الغبار يشل العراق.. تعطيل العمل في مؤسسات الدولة

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من بغداد - رويترزالعاصفة الترابية
من بغداد - رويترزالعاصفة الترابية

الغبار يشل العراق.. تعطيل العمل في مؤسسات الدولة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، تعطيل العمل في المؤسسات الرسمية بالدولة غدا الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن "رئيس مجلس الوزراء، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحية والأمنية والخدمية، يوم غد الاثنين.. بسبب سوء الأحوال الجوية ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق".

عاصفة انتهت وأخرى ستبدأ

تأتي العاصفة الترابية الجديدة بعد أسبوع من عاصفة مماثلة وصل مداها إلى دول الخليج العربي وإيران.

ومنذ أبريل، تعرض العراق إلى 8 عواصف ترابية مماثلة في بلد يعاني من ندرة الأمطار والتصحر والجفاف الشديد الناجم عن ظاهرة تغير المناخ.

شلل في العراق

فيما أدت العاصفة الترابية الأسبوع الماضي إلى تعطل الحياة العامة بشكل كبير في مناطق مختلفة من العراق، بما في ذلك العاصمة بغداد، إضافة إلى إغلاق المطارات والمدارس، فيما استقبلت المستشفيات عشرات الحالات بسبب الاختناق.

بدورها، أبدت السلطات الصحية العراقية استعداداتها لهذه العاصفة الترابية الجديدة.

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