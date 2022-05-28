طالبو لجوء في بولندا يضربون عن الطعام.. بينهم 6 عراقيين

دخل عشرة من طالبي اللجوء الأكراد في بولندا، الجمعة، أسبوعهم الثالث من الإضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازهم وبطء عملية دراسة طلبات لجوئهم.
وقالت المتحدثة باسم جهاز حرس الحدود البولندي داغمارا بيليك "بدأ الإضراب في 4 أيار/مايو".
وأضافت أن ستة عراقيين وأربعة أتراك طلبوا اللجوء ويقيمون في مركز مهاجرين في ليسزنوولا قرب العاصمة وارسو.
بدوره، قال متحدث باسم المضربين عن الطعام لوكالة فرانس برس، إن تسعة منهم وصلوا عبر الحدود من بيلاروسيا وأمضوا أشهرا "حبيسي" المركز.
وأضاف طالبا عدم كشف هويته بأنهم "صاروا هزيلين للغاية وبعضهم بدأ يرفض المشروبات أيضا".
ويصل منذ العام الماضي آلاف المهاجرين واللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا، ومعظمهم من دول الشرق الأوسط.
واتهمت بولندا بيلاروسيا بتنسيق تدفق المهاجرين، وشيّدت سياجا من الأسلاك الشائكة وصدّت مهاجرين عند الحدود.
فيما دان نشطاء حقوقيون نهج بولندا الصارم في التعامل مع هؤلاء المهاجرين، مشيرين إلى ترحيبها في المقابل بلاجئي الحرب الأوكرانيين بأذرع مفتوحة.
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