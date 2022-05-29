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العراق يطيح بالمسؤول العسكري لداعش في جبال حمرين بديالى

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الأحد الإطاحة بـالمسؤول العسكري لتنظيم داعش في جبال حمرين في ديالى.
صورة نشرتها خلية الإعلام الأمني للمسؤول العسكري لداعش وهو يحاول الهروب من المقاتلات العراقية
تنظيم داعش

العراق يطيح بالمسؤول العسكري لداعش في جبال حمرين بديالى

القوات العراقية تنفذ 5 ضربات جوية أسفرت عن قتل 3 إرهابيين وتدمير كهف في منطقة زرلوك بجبال حمرين

العربية.نت

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الأحد الإطاحة بـ"المسؤول العسكري" لتنظيم داعش في جبال حمرين في ديالى.

وذكر بيان للخلية أن "جهاز المخابرات الوطني العراقي دأب على العمل.. لرصد ومتابعة بقايا الإرهاب.. حيث زود بالتنسيق والمتابعة مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة قيادة القوة الجوية العراقية بمعلومات غاية الدقة عن وكر مهم عبارة عن كهف يستخدم من قبل الإرهاب".

القوات العراقية في ديالى (أرشيفية)
القوات العراقية في ديالى (أرشيفية)
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وأضاف أن "طائرات F-16 العراقية وجهت خمس ضربات على هذا الوكر في منطقة زرلوك في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى مما أدى إلى تدمير هذا الوكر بالكامل".

وأضاف البيان أن "قوة مشتركة من لوائي المشاة 53 و2 شرعت لتفتيش مكان الضربات وعثرت على 3 جثث لعصابات داعش الإرهابية".

كما أشار إلى أنها "ألقت القبض على المدعو (ع. إ) ما يسمى المسؤول العسكري لعصابات داعش في القاطع، وعثرت على دراجة نارية وبندقيتين كما استطلعت المكان المستهدف الذي دمر بالكامل". وأكد البيان أن "عملية التفتيش ما زالت مستمرة".

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