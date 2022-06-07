ميليشيات العراق
توجيه بإخلاء البرلمان العراقي تحسباً لاقتحامه من قبل متظاهرين
إعلام عراقي: اقتراب المتظاهرين من المنطقة الخضراء
نقلت قناة السومرية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مطلع قوله إن توجيها صدر بإخلاء مجلس النواب العراقي من الموظفين والعاملين فيه.
وأضاف المصدر أن "توجيهاً صدر بإخلاء مجلس النواب من الموظفين والعاملين فيه بعد اقتراب المتظاهرين من مقتربات المنطقة الخضراء، تحسبا لأي طارئ أو اقتحام للمجلس من قبل المتظاهرين".
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
إيران.. الإعدام لشاب قتل رجلي دين طعناً في مشهدوقع الهجوم في الخامس من أبريل الماضي في أكبر مجمع ديني في إيران والذي يتوجّه إليه آلاف الزوار يومياً إيران
-
اليمن يطالب الغرب بمزيد من الضغط على الحوثي لفتح طرق تعزالفريق الحكومي يؤكد أن الحوثيين يصرون على طرح مسألة فتح "طرق فرعية ترابية لا تحقق هدف رفع الحصار وتخفيف المعاناة" اليمن
-
طرح نص يطلب من إيران "التعاون التام" أمام الوكالة الذريةالنص الذي تقدمت به الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مساء أمس ينتقد عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية