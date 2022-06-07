توجيه بإخلاء البرلمان العراقي تحسباً لاقتحامه من قبل متظاهرين

نقلت قناة السومرية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مطلع قوله إن توجيها صدر بإخلاء مجلس النواب العراقي من الموظفين والعاملين فيه.

وأضاف المصدر أن "توجيهاً صدر بإخلاء مجلس النواب من الموظفين والعاملين فيه بعد اقتراب المتظاهرين من مقتربات المنطقة الخضراء، تحسبا لأي طارئ أو اقتحام للمجلس من قبل المتظاهرين".