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رئيس البرلمان العراقي يوقع بالموافقة على استقالة نواب الصدر

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Iraqi Shia cleric Muqtada al-Sadr speaks during a news conference in Najaf, Iraq, November 18, 2021. (Reuters/Alaa Al-Marjani)
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
العراق

رئيس البرلمان العراقي يوقع بالموافقة على استقالة نواب الصدر

زعيم التيار الصدري اعتبر في رسالة خطية أن "هذه الخطوة تعتبر تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصه من المصير المجهول"

العربية.نت

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وقّع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، بالموافقة على استقالة نواب الكتلة الصدرية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا، اليوم، رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي لتقديم استقالات أعضاء كتلته إلى رئيس مجلس النواب.

دعوة الصدر لاستقالة نوابه
دعوة الصدر لاستقالة نوابه

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الصدر قوله في رسالة خطية "على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات نواب الكتلة إلى رئيس مجلس النواب. مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة.. كما الشكر موصول لحلفائنا في تحالف إنقاذ وطن لما أبدوه من وطنية وثبات".

وتابع "هذه الخطوة تعتبر تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصه من المصير المجهول، كما ضحينا سابقاً من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه وازدهاره واستقراره".

البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
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وكان نواب الكتلة الصدرية وقعوا، الخميس الماضي، استقالاتهم جميعاً ووضعوها تحت تصرف الصدر، بعد أن أعلن الأخير أن نواب كتلته البرلمانية مستعدون لتقديم الاستقالة.

واعتبر الصدر سابقاً أن الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق "مفتعل"، وأن إصلاح البلاد "لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية".

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