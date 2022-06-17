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إعلام تركي: أنقرة تقصف مركزاً لـ"الكردستاني" خلال تجمع لقادته

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Kurdistan Workers Party (PKK) fighters leave their base in Sinjar, March 10, 2015. Women fighters at a PKK base on Mount Sinjar in northwest Iraq, just like their male counterparts, have to be ready for action at any time. Smoke from the front line, marking their battle against Islamic State, which launched an assault on northern Iraq last summer, is visible from the base. Many of the women have cut links with their families back home; the fighters come from all corners of the Kurdish region. REUTERS/Asmaa Waguih PICTURE 32 OF 32 FOR WIDER IMAGE STORY KURDISH WOMEN BATTLE ISLAMIC STATE ?SEARCH WAGUIH PKK FOR ALL IMAGES
عناصر من حزب العمال الكردستاني في سنجار (أرشيفية)
التدخل التركي

إعلام تركي: أنقرة تقصف مركزاً لـ"الكردستاني" خلال تجمع لقادته

قناة رسمية تركية أكدت أن "طائرات مسيرة مسلحة" استهدفت الأربعاء مبنى يستخدمه حزب العمّال الكردستاني في سنجار

العربية.نت

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قصفت تركيا، أمس الأربعاء، في العراق "مركزاً لحزب العمال الكردستاني كان يجتمع فيه قادة كبار" من الحزب، حسب ما أفادت، الخميس، وسائل إعلام تركية رسمية.

وبحسب قناة "تي آر تي خبر" التلفزيونية التركية الرسمية، والتي لم تذكر أي مصادر، استخدمت أنقرة "طائرات مسيرة مسلحة" لاستهداف مبنى "يُستخدم مجمّعاً لحزب العمّال الكردستاني" في سنجار، وذلك خلال عملية نفذها الجيش والاستخبارات التركيان بشكل مشترك.

طائرة مقاتلة تركية (أرشيفية)
طائرة مقاتلة تركية (أرشيفية)

وأضافت القناة أن "قادة كباراً" من حزب العمال الكردستاني كانوا في اجتماع وقت الضربة، وأنه جرى تحييد "ستة إرهابيين".

يذكر أن وزارة الدفاع التركية لم تعلّق على هذه المعلومات.

ويخوض حزب العمال الكردستاني تمرّداً ضد الدولة التركية منذ عام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

عناصر من حزب العمال الكردستاني في سنجار (أرشيفية)
عناصر من حزب العمال الكردستاني في سنجار (أرشيفية)
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ومنتصف نيسان/إبريل، أعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد.

وتأتي العملية التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.

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