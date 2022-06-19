بعد الحمى النزفية.. تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في العراق

بعد ارتفاع حصيلة مصابي ووفيات الحمى النزفيةـ أعلنت مصادر طبية عراقية الأحد إصابة 13 شخصاً بمرض الكوليرا، عشرة منهم في محافظة السليمانية التي لم تشهد المرض منذ عشر سنوات، بدون تسجيل وفيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر في بيان "أكد مختبر الصحة العامّة المركزي في وزارة الصحة الاتحادية تشخيص 13 إصابة بالكوليرا في العراق".

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10 إصابات في السليمانية

فيما سجلت عشر إصابات في محافظة السليمانية (شمال) واثنتان في محافظة المثنى (جنوب) وواحدة في محافظة كركوك (شمال)، وفقا للبيان.

من جانبه، قال المدير العام لصحة السليمانية الطبيب صباح هورامي في مؤتمر صحافي الأحد في السليمانية "تم تسجيل 10 حالات (إصابة) بالكوليرا في المحافظة، تأكدت نتائج تحاليلها في مختبر بغداد المركزي".

عشرات الحالات المشتبه فيها

كما أشار إلى وجود 56 إصابة مشتبها بها تنتظر التشخيص النهائي في المختبر المركزي ببغداد. ولفت إلى "تسجيل حوالي أربعة آلاف حالة إسهال وقيء في مستشفيات السليمانية" خلال الأيام العشرة الماضية.

إلى ذلك، أوضح أن "الكوليرا مرض رهيب لكن يمكن علاجه بسهولة بالغة ويمكننا إنقاذ حياة أي شخص في غضون ساعات قليلة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية الى أن الكوليرا مرض متوطن في الشرق الأوسط، وتعود "آخر موجة وبائية في العراق للعام 2015، وسجل أغلبها في محافظتي بغداد وبابل" إلى الجنوب من بغداد.

أعراض الكوليرا

يشار إلى أن الكوليرا الذي غالبا ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، يؤدي إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ. ويظهر عادة في المناطق السكنية التي تعاني شحا في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي.

فيما يصيب المرض سنوياً بين 1,3 مليون وأربعة ملايين شخص في العالم، ويؤدي الى وفاة بين 21 ألفا و143 ألف شخص.