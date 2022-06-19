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شاهد غزلان الريم في العراق تنفق بسبب الجوع.. وتسقط أرضا

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غزلان الريم في العراق ، محمية ساوة (أ ف ب)
غزلان الريم في العراق ، محمية ساوة (أ ف ب)

شاهد غزلان الريم في العراق تنفق بسبب الجوع.. وتسقط أرضا

دبي - العربية.نت

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يهدد الجوع غزلان الريم النادرة في العراق بالانقراض وذلك بسبب انقطاع موارد الغذاء والجفاف حيث يبحث ما تبقى منها في محمية ساوة جنوب البلاد، عن شيء لتأكله، بعد هلاك لحق بها وأدى إلى انخفاض أعدادها من 148 إلى 87 رأسا في شهر واحد.

فقد نفق نصف هذه الغزلان منذ 29 إبريل الماضي، ولا شيء يمكن فعله، فالأمطار كانت شحيحة هذا العام، وكذلك الدعم الحكومي بالأعلاف الضرورية لبقائها، وفق تقرير لوكالة "فرانس برس".

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انخفاض أعدادها في شهر

كما انخفضت أعدادها في المحمية التي أنشئت عام 2007، من 148 رأساً إلى 87 في شهر واحد، وفق الطبيب البيطري تركي الجياشي مدير مشروع محمية ساوه الطبيعية في المثنى.

وفي هذا السياق، قال الجياشي إن "توقّف الإمدادات الغذائية بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية"، شكّل سبباً رئيسياً، إلا أن "العوامل المناخية أثّرت بشكل كبير على غزلان الريم" أيضاً.

وأشار إلى أن "التطور التقني وزحف الاستثمارات الزراعية على الصحراء أدى إلى تناقص أعداد الحيوانات بالتدريج"، على مر السنوات.

غزلان الريم في العراق ، محمية ساوة (أ ف ب)
غزلان الريم في العراق ، محمية ساوة (أ ف ب)

قلة المخصصات المالية

من جهته، أوضح مسؤول في دائرة الغابات التابعة لوزارة الزراعة العراقية، فضّل عدم الكشف عن هويته أن "عدد غزلان الريم انخفض في ثلاث محميات بحوالي 25 بالمئة خلال السنوات الثلاث المنصرمة".

وأضاف أن أعدادها في هذه المحميات الثلاث 224. ويعزو هذا التناقص الكبير في أعداد الحيوانات خصوصاً إلى "قلة التخصيصات المالية خلال السنوات الأخيرة ".

غزلان الريم في العراق ، محمية ساوة (أ ف ب)
غزلان الريم في العراق ، محمية ساوة (أ ف ب)

ويرتبط حيوان غزال الريم تاريخياً بالصحراء العراقية التي هي موطنه الأصلي، فضلاً عن توزعه في مناطق أخرى في العالم مثل ليبيا ومصر والجزائر التي يصنفها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) على أنها من الأنواع "المهددة بالانقراض".

يذكر أن العراق يعدّ واحداً من الدول الخمس الأكثر عرضةً لتغير المناخ والتصحر في العالم، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف الخمسين درجة مئوية.

غزلان الريم في العراق ، محمية ساوة (أ ف ب)
غزلان الريم في العراق ، محمية ساوة (أ ف ب)

فيما بدأت انعكاسات ذلك تتجلّى في مفاصل عدة، مثل التراجع في زراعة الحنطة وأرز العنبر، وجفاف بعض البحيرات بسبب قلة الإمدادات المائية والأمطار، والعواصف الترابية المتكررة.

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