العراق
شاهد نهاية لحظات الرعب لمنع عراقي من تفجير نفسه وأطفاله بقنبلة يدوية
تعاون المواطنون بالإخبار عن وجود مشاجرة عائلية داخل أحد الفروع في منطقة المشتل
أعلنت قيادة عمليات بغداد عن تمكن قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى، شرطة اتحادية من إحباط محاولة تفجير رمانة يدوية (هجومية) من قبل أحد الأشخاص كان يروم استهداف أفراد عائلته.
جاء ذلك خلال استنجاد العائلة وتعاون المواطنين بالإخبار عن وجود مشاجرة عائلية داخل أحد الفروع في منطقة المشتل.
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وعلى الفور تم التوجه إلى مكان الحادث وتبين وجود شخص يحمل رمانة يدوية (هجومية) يحاول الإضرار "بعائلته وابنته الصغرى".
وعلى الفور تم التدخل وإلقاء القبض على المتهم وسحب الرمانة منه، بعد تأمينها وتسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.
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