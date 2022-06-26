الكاظمي بمؤتمر صحافي مع رئيس إيران: اتفقنا على التهدئة في المنطقة
رئيس الوزراء: "رفعنا التأشيرات بمطارات العراق وضمن الحدود البرية وضمن حدود معينة"
أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الاتفاق مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي على التهدئة في المنطقة.
وقال الكاظمي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني: "اتفقنا على دعم الهدنة في اليمن والمنطقة"، مبيناً أنه "اتفقنا على تذليل تحديات الأمن الغذائي في المنطقة، وعلى تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وإيران".
وأضاف "ناقشنا تحديات المنطقة والتعاون المشترك"، مبينا "جئنا لبحث العلاقات التاريخية الثقافية والدينية مع الجمهورية الإسلامية".
وتابع أنه "اتفقنا على تعزيز العلاقات التجارية واتفقنا على وضع برنامج لدعم زيارة الأربعينية"، مبينا أنه "في السابق رفعنا التأشيرات في المطارات العراقية وفي الأسابيع الماضية رفعناها ضمن الحدود البرية وضمن حدود معينة". وأردف "إننا مقبلون على الزيارة الأربعينية وسنستقبلهم بكل حفاوة".
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