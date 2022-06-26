.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الكاظمي بمؤتمر صحافي مع رئيس إيران: اتفقنا على التهدئة في المنطقة

  • الخط
Iranian President Ebrahim Raisi shakes hands with Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi during a welcoming ceremony in Tehran, Iran, June 26, 2022. (Reuters)
الرئيس الإيراني مستقبلا الكاظمي
العراق والكاظمي

الكاظمي بمؤتمر صحافي مع رئيس إيران: اتفقنا على التهدئة في المنطقة

رئيس الوزراء: "رفعنا التأشيرات بمطارات العراق وضمن الحدود البرية وضمن حدود معينة"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الاتفاق مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي على التهدئة في المنطقة.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني: "اتفقنا على دعم الهدنة في اليمن والمنطقة"، مبيناً أنه "اتفقنا على تذليل تحديات الأمن الغذائي في المنطقة، وعلى تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وإيران".

حملة ضد الكاظمي.. ميليشيا إيران تحرف كلام بومبيو عن سليماني العراق حملة ضد الكاظمي.. ميليشيا إيران تحرف كلام بومبيو عن سليماني

وأضاف "ناقشنا تحديات المنطقة والتعاون المشترك"، مبينا "جئنا لبحث العلاقات التاريخية الثقافية والدينية مع الجمهورية الإسلامية".

وتابع أنه "اتفقنا على تعزيز العلاقات التجارية واتفقنا على وضع برنامج لدعم زيارة الأربعينية"، مبينا أنه "في السابق رفعنا التأشيرات في المطارات العراقية وفي الأسابيع الماضية رفعناها ضمن الحدود البرية وضمن حدود معينة". وأردف "إننا مقبلون على الزيارة الأربعينية وسنستقبلهم بكل حفاوة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مساعدات السعودية لمنكوبي زلزال أفغانستان في الوقت المناسب مساعدات السعودية لمنكوبي زلزال أفغانستان في الوقت المناسب
اكتشف المزيد