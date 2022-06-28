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صدمة تهز أربيل.. طالب قانون يفرغ رصاصه في جسد أستاذين!

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جريمة (صورة تعبيرية من أيستوك)
جريمة (صورة تعبيرية من أيستوك)

صدمة تهز أربيل.. طالب قانون يفرغ رصاصه في جسد أستاذين!

العراق - نصير العجيلي

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عاشت جامعة صلاح الدين بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، صدمة مروعة، راح ضحيها عميد الكلية.

فقد أقدم طالب سابق على اقتحام مدخل الجامعة ليطلق الرصاص نحو عميد الكلية، كاوان إسماعيل، فيرديه قتيلاً، ويصيب حارسه الشخصي أيضاً.

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر أمنية في أربيل لـ"العربية.نت" أن الطالب (أ.ع) ارتكب جريمته بعدما رفض عميد كلية القانون في صلاح الدين قبوله في الجامعة، ونقله من جامعة سوران، عقب تقدمه بطلب في هذا الشأن عدة مرات.

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5 رصاصات

فما كان من الشاب إلا أنه راح يهدد إسماعيل، ما دفع الأخير إلى طرده، ورفع دعوى قضائية ضده.

إلا أن الجاني لم يرتدع فتوجه اليوم إلى الجامعة وأفرغ رصاصه في جسد العميد.

وقبل ذلك، توجه إلى منزل أستاذة أخرى تعمل في جامعة سوران، لكنها لم تكن متواجدة فأردى زوجها قتيلاً أيضاً، انتقاماً منها.

عميد كلية الحقوق في جامعة صلاح الدين كاوان إسماعيل
عميد كلية الحقوق في جامعة صلاح الدين كاوان إسماعيل

في حين أوضح محافظ أربيل أوميد خوشناو، أن المشتبه به هاجم صباحاً منزل الأستاذة، لكنها "لم تكن في المنزل، فهم إلى قتل زوجها داخل المنزل. ثم توجه بعدها إلى مجمّع صلاح الدين وأطلق 5 رصاصات على عميد الكلية، ما أدى لمقتله بعد نقله إلى مستشفى طوارئ أربيل".

اعتقال المشتبه

كما أوضح في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحة سامان البرزنجي ومدير شرطة مدينة أربيل دلير النجار وعدد من المسؤولين المحليين، أن القضية تعود لسنوات مضت حيث فصل الطالب المتهم من كلية القانون في سوران، لكنه حاول أن يعود مرة أخرى، إلا أن القوانين لم تكن تسمح بذلك.

صورة الاستاذ ادريس حمه خان
صورة الاستاذ ادريس حمه خان

وأضاف أن الطالب وجه تهديدات الى الدكتور كاوان إسماعيل واعتقلته الشرطة، لكن القضاء أفرج عنه لاحقا بكفالة مالية.

يشار إلى أن شرطة كردستان تمكنت لاحقاً من اعتقال المشتبه به، لافتة إلى أنه استخدم "مسدساً لتنفيذ جريمته".

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