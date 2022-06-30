.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير خارجية العراق للعربية: العلاقات مع السعودية جيدة جدا وبتطور مستمر

  • الخط
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
العراق والكاظمي

وزير خارجية العراق للعربية: العلاقات مع السعودية جيدة جدا وبتطور مستمر

الكاظمي التقى ولي العهد السعودي وناقشا جهود ترسيخ السلام والتهدئة في المنطقة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزيرُ الخارجية العراقي، فؤاد حسين في حوار مع "العربية" و"الحدث"، إن العلاقاتِ مع السعودية جيدة ٌ جدا وفي تطورٍ مستمر. وأكد حسين أن زيارةَ رئيس ِ الوزراء مصطفى الكاظمي للسعودية تناولت العلاقاتِ التجارية.

وأشارَ إلى طرح ِ العراق تحويل الحوار بين الرياض وطهران إلى حوارٍ معلن، وقال إن هناك حواراتٍ بدأت في بغداد بينَ الأردن وإيران - ومصر وإيران.

وتحدث فؤاد حسين عن نجاح سياسةِ العراق الخارجية وعن دعم كبير يتلقاه العراقُ من دول كثيرة.

الأمير محمد بن سلمان ومصطفى الكاظمي
الأمير محمد بن سلمان ومصطفى الكاظمي

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر السلام، استقبل مساء السبت الماضي، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

الكاظمي بمؤتمر صحافي مع رئيس إيران: اتفقنا على التهدئة في المنطقة العراق العراق والكاظمي الكاظمي بمؤتمر صحافي مع رئيس إيران: اتفقنا على التهدئة في المنطقة

إلى ذلك أفاد مكتب رئيس وزراء العراق بأن الكاظمي التقى ولي العهد السعودي لبحث ملفات ثنائية وإقليمية، وناقشا جهود ترسيخ السلام والتهدئة في المنطقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقتل أستاذ جامعي ونجاة زوجته على يد طالب مفصول يهز كردستان العراق مقتل أستاذ جامعي ونجاة زوجته على يد طالب مفصول يهز كردستان العراق
اكتشف المزيد