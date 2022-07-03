بسبب العاصفة الترابية.. مطار بغداد يعلق رحلاته

قررت إدارة مطار بغداد الدولي، الأحد، تعليق رحلاته الجوية.

وقال المكتب الإعلامي للمطار، في بيان، إن "إدارة المطار أصدرت تنويهاً إلى المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن إيقاف الحركة الجوية فيه لهذا اليوم الأحد"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

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كما أوضح أن "القرار جاء بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 450 مترا".

يأتي ذلك بعد أن ضربت عواصف ترابية عدة العراق منذ يونيو الفائت.

حالات اختناق

يذكر أن وزارة الصحة العراقية كانت أعلنت الأحد الفائت، عن حصيلة حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية الأخيرة.

وقالت في بيان إن "مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات استقبلت أكثر من 2250 حالة اختناق مختلفة الشدة جراء العاصفة الترابية التي شهدتها مناطق في البلاد مؤخراً"، بحسب "واع".

كذلك أضافت أنه "تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وغالبيتهم غادروا المستشفيات".

عرضة لتغير المناخ والتصحر

يشار إلى أن العواصف الرملية تتكرر في العراق، وهو بلد شبه صحراوي، خصوصاً في فصل الربيع.

كما أن العراق من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ والتصحر. وتتكرر حالات الجفاف بشكل متزايد مع درجات حرارة يمكن أن تظل صيفاً فوق 50 درجة لعدة أيام.