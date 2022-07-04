أربيل: رفضنا هبوط طائرة إيرانية لخرقها الإجراءات القانونية
شركة الطيران الإيرانية رفضت إعطاء معلومات لإدارة المطار
أعلن مدير مطار أربيل، أحمد هوشيار، الاثنين، رفض السماح لطائرة ركاب إيرانية بالهبوط لخرقها الإجراءات القانونية.
وقال في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، إن "الطائرة الإيرانية اخترقت أجواءنا دون الحصول على الموافقات اللازمة".
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كما أوضح أن الطائرة انطلقت من مدينة أورمية واخترقت أجواء أربيل دون إشعار بالرحلة الجوية، ولم تستحصل الأذونات اللازمة من شركة الخدمات في المطار.
يذكر أنه منذ أربعة أيام، طالبت إدارة مطار أربيل الخطوط الجوية الإيرانية بتقديم معلومات حول الطائرة وركابها وحمولتها كإجراء طبيعي يتم اتخاذه دائما، لكن شركة الطيران الإيرانية رفضت إعطاء المعلومات، لذلك لم يتم السماح لها بالهبوط، بحسب تصريحات أحمد هوشيار.
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