العراق.. اعتراف ألماني بارتكاب داعش إبادة بحق الأيزيديين

اعترف النواب الألمان بأن الممارسات التي ارتكبها عناصر داعش ضد الأقلية الأيزيدية الناطقة بالكردية في شمال غرب العراق في 2014 كانت "إبادة جماعية" كما وصفها من قبل محققون تابعون للأمم المتحدة.

وقال ماكس لوكس النائب عن حزب الخضر، إن "الاعتراف بالإبادة الجماعية هو خطوة أساسية للتغلب على الصدمات التي تعرض لها المجتمع الأيزيدي"، مذكرا بالوضع الهش للناجين الذين ما زالوا يعيشون في العراق.

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وأضاف أن "حياة آمنة والسلام هذا ما يجب أن يكون طموحنا للمجتمع الأيزيدي".

يشار إلى أن ألمانيا يعيش فيها جالية أيزيدية كبيرة، وهي واحدة من الدول القليلة التي اتخذت إجراءات قضائية ضد تنظيم داعش.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أدانت محكمة ألمانية متطرفا عراقيا بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الأقلية الأيزيدية، في سابقة في العالم أشادت بها نادية مراد حائزة جائزة نوبل للسلام، معتبرة أنها "انتصار" في الكفاح من أجل الاعتراف بانتهاكات داعش.

وتعرضت الأقلية الأيزيدية خصوصا للاضطهاد من قبل التنظيم المتطرف مع سبي نساء وقتل مئات الرجال.

وأعلن فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة في أيار/مايو 2021 أنه جمع "أدلة واضحة ومقنعة" على ارتكاب الإرهابيين إبادة جماعية ضد الأيزيديين.