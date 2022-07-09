الكاظمي: عازمون على إكمال المشاريع المتأخرة في الموصل

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الحكومة عازمة على إكمال المشاريع المتأخرة بالموصل.

وقال الكاظمي في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، السبت، إن نهاية يوليو الحالي ستشهد وضع حجر الأساس لمطار الموصل الدولي.

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زيارة تفقدية

يذكر أن رئيس الحكومة كان وصل في وقت سابق، السبت، إلى محافظة نينوى في زيارة تفقدية.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان أن الكاظمي وصل إلى مدينة الموصل في زيارة تفقدية للدوائر الخدمية بمحافظة نينوى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وللاطلاع على الواقع الأمني ومراحل الإعمار فيها، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

كما اجتمع الكاظمي، خلال زيارته التفقدية إلى نينوى، بعدد من أعضاء مجلس النواب من ممثلي المحافظة، إضافة إلى عدد من المسؤولين فيها.

وقد شهد الاجتماع استعراض واقع المحافظة واحتياجاتها في القطاعات كافة، والبحث في سبل العمل الجاد من أجل تعزيز بيئة الاستثمار والإعمار في المحافظة، وبما يحقق مطالب أبنائها.

"التعاون والتكامل"

إلى ذلك شدد الكاظمي على "أهمية التعاون والتكامل بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة التنسيق العالي من أجل الارتقاء بالأداء وتلبية تطلعات المواطنين".

وبيّن أن "البلد يشهد وضعاً سياسياً محدداً، ولكن ذلك يجب ألا يمنعنا من العمل في خدمة شعبنا بكل قوة ودون أي تردد. ومع أنني أدعو القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية في حل الأزمة السياسية، أعلن أن هذه الحكومة ماضية بواجبها بقوة، ولن تتأخر في تقديم الخدمة لشعبنا بكل ما لديها من إمكانيات".

الذكرى الخامسة

كما أكد: "سنفتتح عدة مشاريع، وسنضع حجر الأساس لمشاريع أخرى في المحافظة، ضمن خطة إعمار الموصل، التي وضعناها قبل عام تقريباً".

وتزامنت هذه الزيارة مع الذكرى الخامسة لتحرير مدينة الموصل من "براثن داعش الإرهابي، والانتصار الكبير الذي حققته القوات المسلحة"، بحسب بيان مكتبة الإعلامي.