رئيس تحالف الفتح هادي العامري ينسحب من المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة

أعلن رئيس تحالف الفتح في العراق، هادي العامري، الاثنين، أنه ليس مرشحاً لمنصب رئاسة الوزراء.

وأكد في بيان له أنه سيدعم رئيس الوزراء المقبل الذي سيتم ترشيحه من قبل تحالف الإطار التنسيقي، مؤكداً أن تحالف الفتح لن يشترك في الحكومة المقبلة.

مادة اعلانية

وكان الزعيم الشيعي الفائز في الانتخابات، مقتدى الصدر، قد تمسك بموقفه الرامي لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي التي سعت جاهدة لإقناع الصدر بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الدورات السابقة، لكي تضمن لنفسها موطئ قدم في الحكومة.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ 73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ 37، وائتلاف دولة القانون بـ 33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا.

وبينما لا يزال الجمود مسيطراً على المشهد السياسي العراقي، نتيجة الخلافات السياسية التي تعصف به، وحالت حتى الآن دون تشكيل حكومة بعد مرور 8 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، اعتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن العراق أضحى أسيراً للفساد والتبعية والتدخلات الخارجية.

وفي تغريدة عبر تويتر نشرها الصدر، السبت، مهنئاً بعيد الأضحى، أكد أن أزمات كثيرة تعصف بالبلاد منها الفساد والتبعية والتدخلات الخارجية. كما رأى أن العراق أصبح أسيراً لها.

وجاءت تغريدة الصدر بعد أيام من إعلانه استقالة نواب كتلته من البرلمان، البالغ عددهم 73 نائباً، ما يحدث تبديلا في خريطة البرلمان ويغير من أحجام بعض الكتل، وتحديداً الشيعية منها.

وغرقت البلاد منذ انتهاء الانتخابات النيابية الماضية في العاشر من أكتوبر 2021، في أزمة سياسية عجزت معها الأطراف السياسية الأساسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن ادعت كل كتلة أن لديها الغالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائباً.

وأخفق البرلمان 3 مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور.